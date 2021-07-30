В Карпатах в туристов попала молния
Это случилось, когда группа из восьми человек двигалась по маршруту в районе гора Круглая Боржавского хребта.
Для проведения поисково-спасательных работ на спецтехнике отправились специалисты Воловецкой горной поисково-спасательной группы.
В 16:16 пострадавших нашли. После оказания им первой доврачебной помощи спасатели доставят их в пгт Межгорье, где передадут под опеку медиков.
В 17:53 трех травмированных на горе Круглая Боржавского хребта туристов доставили в пгт Межгорье и передали медработникам.
Новости по теме
Он заблудился во время прохождения маршрута на горе Поп-Иван в Раховском районе Закарпатья.
В Раховском районе Закарпатской области трое 28-летних киевлян попали под снежную лавину у горы Стог, двое из них выжили, один погиб.
Пять туристов из Киева , а также одного туриста со Львова спасатели нашли близ горы Драгобрат