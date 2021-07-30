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01:40 30 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Карпатах в туристов попала молния

Это случилось, когда группа из восьми человек двигалась по маршруту в районе гора Круглая Боржавского хребта.

Для проведения поисково-спасательных работ на спецтехнике отправились специалисты Воловецкой горной поисково-спасательной группы.

В 16:16 пострадавших нашли. После оказания им первой доврачебной помощи спасатели доставят их в пгт Межгорье, где передадут под опеку медиков.

В 17:53 трех травмированных на горе Круглая Боржавского хребта туристов доставили в пгт Межгорье и передали медработникам.

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Тэги: Карпаты, туристы, молния
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