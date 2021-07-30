Свитолина проиграла в полуфинале Олимпиады
Для украинки выход в полуфинал стал лучшим достижением на Олимпиаде: в Рио-де-Жанейро она зачехлила ракетку на стадии четвертьфинала.
Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) не смогла выйти в финал олимпийского турнира в Токио. В полуфинале она проиграла Маркете Вондроушевой из Чехии (№42 WTA) со счетом 3:6, 1:6.
Чешка в финале встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич (№12 WTA), которая в трех партиях переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (№20 WTA).
Свитолина и Рыбакина поборются за «бронзу».
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