Свитолина проиграла в полуфинале Олимпиады

Для украинки выход в полуфинал стал лучшим достижением на Олимпиаде: в Рио-де-Жанейро она зачехлила ракетку на стадии четвертьфинала.

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) не смогла выйти в финал олимпийского турнира в Токио. В полуфинале она проиграла Маркете Вондроушевой из Чехии (№42 WTA) со счетом 3:6, 1:6.

Чешка в финале встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич (№12 WTA), которая в трех партиях переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (№20 WTA).

Свитолина и Рыбакина поборются за «бронзу».