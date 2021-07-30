Трех украинских легкоатлетов отстранили от Олимпиады

Украинские спортсмены не дисквалифицированы, а только отстранены от участия в Олимпиаде-2020 из-за не сданных допинг-проб.

Украинские легкоатлеты Михаил Гаврилюк (метание молота), Назар Коваленко (спортивная ходьба) и Наталья Пироженко-Чорномаз (эстафетная команда 4х400 метров) не смогут выступить на Играх ХХХII Олимпиады в Токио.

Причина – недостаточное количество внесоревновательных допинг-проб.

Согласно установленным международным правилам и особым процедурам, в отборочный период перед главными официальными международными турнирами сезона каждый легкоатлет должен сдать соответствующее количество проб.

В связи с пандемией спортсмены должны были сдать вне соревнований три допинг-пробы в очень ограниченные сроки.

Важно отметить, что украинские спортсмены не дисквалифицированы, а только отстранены от участия в Олимпиаде-2020.

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