Жена Байдена поранила ногу на пляже

Первой леди США Джилл Байден потребовалась медицинская помощь после посещения Гавайских островов. В ее ноге застрял инородный предмет.

«В прошлые выходные первая леди наступила на пляже на предмет, который засел в ее левой стопе”, – рассказал ее пресс-секретарь Майкл Ларос.

По его словам, первая леди будет прооперирована в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

Также, он уточнил, что во время операции ее супруг Джо Байден будет присутствовать рядом.

Тэги: жена, Джо Байден