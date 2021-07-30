Жена Байдена поранила ногу на пляже
Первой леди США Джилл Байден потребовалась медицинская помощь после посещения Гавайских островов. В ее ноге застрял инородный предмет.
«В прошлые выходные первая леди наступила на пляже на предмет, который засел в ее левой стопе”, – рассказал ее пресс-секретарь Майкл Ларос.
По его словам, первая леди будет прооперирована в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.
Также, он уточнил, что во время операции ее супруг Джо Байден будет присутствовать рядом.
Новости по теме
Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдену совместно пользоваться военными базами в Таджикистане и Кыргызстане.
Президент США Джо Байден в понедельник призвал власти Кубы прислушаться к требованиям людей и ответить на их запросы.