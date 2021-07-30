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08:53 30 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Российский модуль впервые за 11 лет пристыковался к МКС

Российский многофункциональный лабораторный модуль «Наука» пристыковался к Международной космической станции на высоте орбиты чуть больше 400 километров.

С космодрома Байконур модуль запустили 21 июля. Во время вывода «Науки» на орбиту у модуля не сразу раскрылась антенна системы сближения, а также возникла проблема с включением двигателей. В итоге все неисправности были устранены.

После стыковки российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров должны будут разгрузить около тонны доставленного на «Науке» оборудования, и подключить модуль к электропитанию.

Стыковка нового российского модуля к МКС стала первой с 2010 года, когда к станции пристыковали малый исследовательский модуль «Рассвет». Изначально «Науку», разработка которой велась с 1995 года, планировалось запустить в 2007 году, но из-за технических проблем запуск неоднократно переносился.

«Наука» встала на место модуля «Пирс», который 26 июля отстыковался от станции, позже его затопили в несудоходном районе Тихого океана.

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Тэги: МКС, космос
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