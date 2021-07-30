В Киеве парень взорвал себя из-за ссоры с девушкой
Девушка вышла на улицу из недостроенного здания психиатрической больницы и в этот момент произошел взрыв. Предположительно, парень подорвал себя сам.
В Киеве в четверг, 29 июля, поздно вечером на улице Кирилловской в Подольском районе произошел взрыв, погиб молодой парень. Об этом сообщает Телеграм-канал Киев Оперативный.
«Взрыв, который был слышен в Подольском, Шевченковском и Соломенском районах, произошел около 23:10 на территории психиатрической больницы в заброшенном недострое на Кирилловской, 103″, – говорится в сообщении.
По предварительной информации, по недостроенному зданию гуляли парень с девушкой. Девушка вышла на улицу из здания и в этот момент произошел взрыв. Парень умер на месте. Предположительно, парень подорвал себя сам.
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