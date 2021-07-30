В Одесской области ВСУ провели ракетные стрельбы

В рамках практических стрельб осуществлено 4 успешных пуска: 2 раза образцом Тайфун-1 и 2 раза модернизированными образцами ракет для Точки-У.

В Одесской области на полигоне Алибей в четверг, 29 июля, прошли испытания модернизированных ракет Точка-У и Тайфун-1. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«В рамках практических стрельб осуществлено 4 успешных пуска: 2 раза образцом Тайфун-1 (модернизированный снаряд Града с увеличенной до 40 км дальностью) и 2 раза модернизированными и восстановленными образцами ракет для Точки-У.

В испытаниях участвовали представители Минобороны, разработчики, производители вооружения и личный состав определенных подразделений ВСУ.

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