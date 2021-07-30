Известны сроки решений ЕСПЧ по искам Украины к РФ
Первые результаты по делу о Донбассе стоит ждать не ранее, чем через два года после слушаний, а по Крыму – через пять лет.
Европейский суд по правам человека примет решения по искам Украины против России в течение 2-5 лет. Такие сроки назвал замминистра юстиции – уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина в интервью Европравде.
Так, по его словам, решения по делу о Донбассе можно ожидать через 2-2,5 года после слушаний, а по делу о Крыме – не ранее, чем через пять лет.
Лищина отметил, что в случае дела по Донбассу между слушанием и вынесением решения о приемлемости пройдет больше времени, чем в случае Крыма, потому что в нем гораздо больше сложных моментов.
Всего Украина подала против России девять исков в ЕСПЧ.
А 22 июля Россия подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Среди целого ряда обвинений, Москва вменяет Киеву крушение рейса MH17 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства на Донбассе.
В свою очередь глава Минюста Денис Малюська заявил, что Россию ждет неминуемое поражение в данном деле.
А уже на следующий день стало известно, что ЕСПЧ частично отказал России в жалобе на Украину.
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