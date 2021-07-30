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19:00 30 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

НАБУ требует передать им судью Чауса

Антикоррупционное бюро обратилось к правоохранителям, задержавшим Чауса, передать их им.

В НАБУ потребовали передать им бывшего судью Николая Чауса, который в пятницу, 30 июля, нашелся в Винницкой области.

«По состоянию на 15:30 правоохранители, которые, по нашей информации, задержали подозреваемого экс-судью Днепровского районного суда города Киева, на связь с детективами НАБУ не выходили. Призываем правоохранителей соблюдать закон и передать подозреваемого, которого разыскивают детективы, уполномоченным представителям Национального бюро», – говорится в сообщении НАБУ.

По данным Страны, Чаус на данный момент находится в руках СБУ.

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Тэги: СБУ, судья, НАБУ, чаус
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