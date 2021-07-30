НБУ оценил потери от введения нового локдауна
Каждый месяц жестких карантинных ограничений будут стоить Украине в 0,4-0,6% ВВП, подсчитали в центробанке.
В случае введения нового локдауна украинская єкономика может потерять около 0,6%. Такую оценку публикует Национальный банк Инфляционном отчете за июль.
«Это замедлит восстановление украинской экономики и увеличит потребность в фискальных и монетарных стимулах», – говорится в обзоре.
При этом локдаун не окажет значительного сдерживающего влияния на инфляцию, прежде всего, из-за сохранения устойчивого потребительского спроса.
В НБУ уточняют, что Украина будет терять 0,6% в месяц в случае введения локдауна из-за штамма Дельта.
«В то же время в случае применения только карантина «красных зон» потери уменьшатся до 0,4% ВВП за каждый месяц дополнительных ограничений», – отметили в НБУ.
Вместе с тем, июльский макропрогноз НБУ основывается на предположении о сохранении адаптивного карантина и в ближайшем будущем.
«Ожидается, что темпы вакцинации против коронавируса существенно ускорятся, что позволит охватить всех желающих вакцинироваться в следующем году. Ограничения не будут касаться запретов для экономической деятельности, а лишь требованиями к усиленным антиэпидемическим мерам на региональном уровне», – говорится в документе.
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