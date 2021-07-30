Кабмин озвучил среднюю цену за гектар земли
За первый месяц работы рынка общая площадь проданных участков составила 5324 га, а сумма сделок – 210 млн гривен.
За первый месяц полноценного действия рынка земли в Украине средняя цена за гектар земли сельхозназначения составляет 40 тысяч грн. Об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 30 июля.
Месяц назад, когда запускали рынок земли, вас пытались напугать массовой скупкой земель иностранцами, вагонами с черноземом, которые направляются на Восток, и агрохолдингами, которые отберут ваши земли. В течение месяца работы рынка, как я и обещал, не произошло ничего подобного. Рынок работает, – отметил министр.
По его данным, за 30 дней от старта рынка земли подписана 2901 сделка.
«То есть, лишь один из каждых 2000 владельцев земли распорядился ею: продал или подарил», – отметил Лещенко.
Он добавил, что за первый месяц работы рынка общая площадь проданных участков, в отношении которых зарегистрировано сделки, составила 5324 га, а сумма сделок – 210 млн гривен.
«За первый месяц работы рынка земли средняя цена за украинский гектар составляет 40 тысяч гривен. Больше всего земли приобрели в Полтавской, Тернопольской и Кировоградской областях. Но география продаж – по всей стране», – отметил Лещенко.
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В документе анонсирован ряд уже существующих инициатив либо же проектов, о которых уже давно велись переговоры, пояснили в Кабмин.
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