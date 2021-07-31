ЕС грозит Лукашенко санкциями из-за мигрантов

Использование мигрантов и беженцев для достижения политических целей совершенно недопустимо, подчеркнули в Евросоюзе.

Евросоюз потребовал, чтобы формальный глава Беларуси Александр Лукашенко перестал шантажировать мигрантами Литву, иначе ЕС введет санкции. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в пятницу, 30 июля.

«Инструментализация мигрантов и беженцев совершенно недопустима. Использование людей, нуждающихся в помощи, для достижения политических целей нарушает фундаментальные европейские ценности и принципы», – сказал Боррель.

ЕС осуждает использование белорусским режимом нелегальных мигрантов в политических целях и готов ввести санкции против тех, кто «занимается контрабандой мигрантов, нарушая права человека, или кто как-либо иначе причастен к торговле людьми».

Тэги: санкции, ес, мигранты, лукашенкос