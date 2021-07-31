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00:36 31 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Первая ракетка мира проиграл полуфинал Олимпиады

В полуфинальном матче мужского одиночного теннисного турнира Олимпиады-2020 лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович встречался с Александром Зверевым (№5 АТР).

Менее титулованный немецкий теннисист сотворил сенсацию, победив в трех сетах – 1:6, 6:3, 6:1.

Что касается Новака, то он не сможет повторить феноменальное достижение легендарной немецкой теннисистки Штеффи Граф, которая в 1988 году выиграла все четыре турнира «Большого шлема» и Олимпийские игры в Сеуле.

Напомним, Джокович в этом сезоне уже выиграл Australian Open, Roland Garros и Wimbledon.

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Тэги: теннис, Новак Джокович, Олимпиада в Токио
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