Первая ракетка мира проиграл полуфинал Олимпиады
В полуфинальном матче мужского одиночного теннисного турнира Олимпиады-2020 лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович встречался с Александром Зверевым (№5 АТР).
Менее титулованный немецкий теннисист сотворил сенсацию, победив в трех сетах – 1:6, 6:3, 6:1.
Что касается Новака, то он не сможет повторить феноменальное достижение легендарной немецкой теннисистки Штеффи Граф, которая в 1988 году выиграла все четыре турнира «Большого шлема» и Олимпийские игры в Сеуле.
Напомним, Джокович в этом сезоне уже выиграл Australian Open, Roland Garros и Wimbledon.
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