НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Экономика
03:52 31 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Газпром» спровоцировал рост цен на газ в Европе

Российская компания ограничивает поставки газа в Европу, провоцируя подорожание газа до исторического максимума в 500 долларов за тысячу кубометров.

В аналитической записке Оператора ГТС Украины говорится, что рекордный рост цен связан с резким сокращением транспортировки газа украинской ГТС с начала текущего  года – с 180-185 млн кубометров газа в сутки в конце 2020 года до 124 млн кубов в сутки с февраля 2021 года.

Действия «Газпрома» названы манипуляцией рынком газа Европы и злоупотреблением монопольным положением, благодаря чему только в июле российский монополист мог получить около 1,45 млрд евро дополнительного дохода за счет «искусственно созданного дефицита».

Чтобы выполнять свои обязательства по контрактам и не повышать поставки в Европу «Газпром» использует газ, который хранится в подконтрольных ему европейских подземных хранилищах газа.

Согласно прогнозам, высокие цены на газ в Европе сохранятся, как минимум до марта 2022 года.

Источник:
Тэги: Газпром, цена на газ
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Российский газ – геополитическое оружие, – Витренко

Поставки для европейских покупателей и в дальнейшем должны идти через Украину по текущим контрактам, считает глава Нафтогаза.

«Газпром» готов транспортировать газ через Украину после 2024 года

Продолжение транзита будет зависеть от экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС.

Глава «Газпрома» допускает снижение цены на газ для Украины

В случае погашения украинского газового долга российская сторона будет готова рассмотреть схему решения ценового вопроса не только через снижение экспортной таможенной пошлины.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com