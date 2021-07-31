«Газпром» спровоцировал рост цен на газ в Европе
Российская компания ограничивает поставки газа в Европу, провоцируя подорожание газа до исторического максимума в 500 долларов за тысячу кубометров.
В аналитической записке Оператора ГТС Украины говорится, что рекордный рост цен связан с резким сокращением транспортировки газа украинской ГТС с начала текущего года – с 180-185 млн кубометров газа в сутки в конце 2020 года до 124 млн кубов в сутки с февраля 2021 года.
Действия «Газпрома» названы манипуляцией рынком газа Европы и злоупотреблением монопольным положением, благодаря чему только в июле российский монополист мог получить около 1,45 млрд евро дополнительного дохода за счет «искусственно созданного дефицита».
Чтобы выполнять свои обязательства по контрактам и не повышать поставки в Европу «Газпром» использует газ, который хранится в подконтрольных ему европейских подземных хранилищах газа.
Согласно прогнозам, высокие цены на газ в Европе сохранятся, как минимум до марта 2022 года.
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Поставки для европейских покупателей и в дальнейшем должны идти через Украину по текущим контрактам, считает глава Нафтогаза.
Продолжение транзита будет зависеть от экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС.
В случае погашения украинского газового долга российская сторона будет готова рассмотреть схему решения ценового вопроса не только через снижение экспортной таможенной пошлины.