«Газпром» спровоцировал рост цен на газ в Европе

Российская компания ограничивает поставки газа в Европу, провоцируя подорожание газа до исторического максимума в 500 долларов за тысячу кубометров.

В аналитической записке Оператора ГТС Украины говорится, что рекордный рост цен связан с резким сокращением транспортировки газа украинской ГТС с начала текущего года – с 180-185 млн кубометров газа в сутки в конце 2020 года до 124 млн кубов в сутки с февраля 2021 года.

Действия «Газпрома» названы манипуляцией рынком газа Европы и злоупотреблением монопольным положением, благодаря чему только в июле российский монополист мог получить около 1,45 млрд евро дополнительного дохода за счет «искусственно созданного дефицита».

Чтобы выполнять свои обязательства по контрактам и не повышать поставки в Европу «Газпром» использует газ, который хранится в подконтрольных ему европейских подземных хранилищах газа.

Согласно прогнозам, высокие цены на газ в Европе сохранятся, как минимум до марта 2022 года.

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