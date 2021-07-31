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06:09 31 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Истребители НАТО перехватили три российских самолета над Балтикой

Испанские истребители Eurofighter и итальянские F-35 были подняты с баз в Эстонии и Литве для перехвата российских военных самолетов.

Радары союзников зафиксировали три неизвестных самолета, покидавших Калининград, и Объединенный центр воздушных операций НАТО в Германии поднял истребители союзников для их перехвата и идентификации.

Истребители НАТО миссии воздушной полиции в Балтии идентифицировали два самолета радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП и истребитель Су-24.

В то же время в том же районе был обнаружен, перехвачен и идентифицирован транспортный самолет Ил-76. Российский самолет не имел планов полета и не передавал коды транспондеров и, таким образом, представлял потенциальную опасность для гражданских полетов.

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Тэги: НАТО, самолеты, Балтийское море
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