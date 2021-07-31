Американской спортсменке противно видеть, как россиян награждают на Олимпиаде

Меган Калмо, выступавшая на Олимпиаде-2020 за сборную США по академической гребле, заявила, что испытывает неприязнь к российским спортсменам.

Василиса Степанова и Елена Орябинская



37-летняя Калмо опубликовала пост после соревнований двоек парных без рулевого.

«Видеть, как команда, которая не должна участвовать в Олимпийских играх, идет с пьедестала с серебряными медалями – отвратительно. В общем я разочарована ситуацией и сочувствую спортсменам, которые принимали участие в финале группы А», – написала бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в Лондоне.

В этих соревнованиях россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали «серебро».

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