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11:04 31 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На шахте в Донецкой области произошел взрыв

Взрыв произошел под утро, госпитализированы 10 горняков. Обстоятельства устанавливаются.

На шатхте в пгт Удачное Донецкой области около 5 утра субботы, 31 июля, произошел взрыв, пострадали 10 горняков, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Взрыв произошел на шахте шахтоуправления Покровское в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров.

«По предварительной информации в результате взрыва пострадало 10 горняков, которые сейчас госпитализированы в Центральную районную больницу города Покровск», – говорится в сообщении.

Причина происшествия устанавливаются.

На месте работает 1 отделение военизированного горно-спасательного отряда (6 человек и 1 ед. техники).

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Тэги: взрыв, Донецк, шахта, пострадавшие
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