На шахте в Донецкой области произошел взрыв
Взрыв произошел под утро, госпитализированы 10 горняков. Обстоятельства устанавливаются.
На шатхте в пгт Удачное Донецкой области около 5 утра субботы, 31 июля, произошел взрыв, пострадали 10 горняков, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Взрыв произошел на шахте шахтоуправления Покровское в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров.
«По предварительной информации в результате взрыва пострадало 10 горняков, которые сейчас госпитализированы в Центральную районную больницу города Покровск», – говорится в сообщении.
Причина происшествия устанавливаются.
На месте работает 1 отделение военизированного горно-спасательного отряда (6 человек и 1 ед. техники).
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