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18:00 31 Июля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия построит новую станцию вместо МКС

Эксплуатацию Международной космической станции планируется завершить уже к 2028 году.

Россия создаст новую орбитальную космическую станцию, которая придет на смену МКС. Соответствующее решение принял научно-технический совет Роскосмоса, говорится в сообщении госкорпорации 31 июля.

С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите – Российской орбитальной служебной станции.

В Роскосмосе также отметили, что завершить эксплуатацию МКС планируется к 2028 году.

Ранее сообщалось, что при открытии люка российского многофункционального лабораторного модуля Наука вылетел болт. «Визуально все было в порядке. Пыли нет. Когда мы открывали люк, то увидели как оттуда вылетел болт длиной два сантиметра», – сказал российский космонавт Олег Новицкий.

Наука пристыковалась к МКС 29 июля, заняв место модуля Пирс, который при помощи грузового корабля Прогресс МС-16 был отстыкован от российского сегмента станции.

Вскоре произошел инцидент, когда двигатели Науки незапланированно заработали и развернули МКС. Причиной этого в госкорпорации назвали кратковременный сбой программного обеспечения.

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Тэги: Россия, МКС, Роскосмос
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