Россия построит новую станцию вместо МКС
Эксплуатацию Международной космической станции планируется завершить уже к 2028 году.
Россия создаст новую орбитальную космическую станцию, которая придет на смену МКС. Соответствующее решение принял научно-технический совет Роскосмоса, говорится в сообщении госкорпорации 31 июля.
С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите – Российской орбитальной служебной станции.
В Роскосмосе также отметили, что завершить эксплуатацию МКС планируется к 2028 году.
Ранее сообщалось, что при открытии люка российского многофункционального лабораторного модуля Наука вылетел болт. «Визуально все было в порядке. Пыли нет. Когда мы открывали люк, то увидели как оттуда вылетел болт длиной два сантиметра», – сказал российский космонавт Олег Новицкий.
Наука пристыковалась к МКС 29 июля, заняв место модуля Пирс, который при помощи грузового корабля Прогресс МС-16 был отстыкован от российского сегмента станции.
Вскоре произошел инцидент, когда двигатели Науки незапланированно заработали и развернули МКС. Причиной этого в госкорпорации назвали кратковременный сбой программного обеспечения.
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На космической станции находятся два туалета российского производства – в модулях Звезда и Tranquility.
Российские власти не скажут, откуда в пилотируемом корабле Союз МС-09 в конце лета 2018 года появилось отверстие, из-за которого произошла разгерметизация Международной космической станции.
Ворсинки, частицы пыли и вкрапления, обнаруженные возле отверстия космонавтами — часть «пробки», отошедшей от корабля при высыхании.