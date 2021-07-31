В Украину прибыла новая партия вакцины CoronaVac

Всего с начала кампании по вакцинации украинцев было доставлено 11 929 056 доз вакцины, сообщил министр.

В Украину прилетел самолет, который доставил очередную партию из 1,5 миллиона доз китайской вакцины от коронавируса CoronaVac. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

Министр отмечает, что в течение этой недели Украина получила большое количество вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 разных производителей.

«Только на этой неделе мы приняли 52 800 доз вакцины AstraZeneca, 430 560 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech, вчера 764 440 доз CoronaVac от Sinovac Biotech и именно сейчас разгружают еще один чартер с 1 500 000 доз этой вакцины», – написал Ляшко.

Вакцинация теперь для всех желающих.

Глава Минздрава напомнил, что всего с начала кампании по вакцинации украинцев в страну было доставлено 11 929 056 доз вакцины. Из них:

4 137 500 доз от глобальной инициативы COVAX

153 600 доз в рамках гуманитарной помощи от стран ЕС

7 637 956 доз куплены за средства из государственного бюджета

Тэги: Минздрав, Китай, вакцинация, covid-19, CoronaVac