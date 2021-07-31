В Украину прибыла новая партия вакцины CoronaVac
Всего с начала кампании по вакцинации украинцев было доставлено 11 929 056 доз вакцины, сообщил министр.
В Украину прилетел самолет, который доставил очередную партию из 1,5 миллиона доз китайской вакцины от коронавируса CoronaVac. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.
Министр отмечает, что в течение этой недели Украина получила большое количество вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19 разных производителей.
«Только на этой неделе мы приняли 52 800 доз вакцины AstraZeneca, 430 560 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech, вчера 764 440 доз CoronaVac от Sinovac Biotech и именно сейчас разгружают еще один чартер с 1 500 000 доз этой вакцины», – написал Ляшко.
Вакцинация теперь для всех желающих.
Глава Минздрава напомнил, что всего с начала кампании по вакцинации украинцев в страну было доставлено 11 929 056 доз вакцины. Из них:
- 4 137 500 доз от глобальной инициативы COVAX
- 153 600 доз в рамках гуманитарной помощи от стран ЕС
- 7 637 956 доз куплены за средства из государственного бюджета
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Необходимость в жестком карантине будет ниже, если вакцинируют не менее 80% граждан старше 60 лет.
Даже те украинцы, которые получили две дозы вакцины против коронавируса, обязаны носить защитные маски.
В качестве превентивных мер Ляшко назвал увеличение темпов вакцинации и контроль на границе.