Украина впервые завоевала олимпийскую медаль в теннисе

Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина стала бронзовым призером Олимпийских игр в Токио.

В поединке за бронзовую медаль Свитолина одержала волевую победу над Еленой Рыбакиной из Казахстана – 1:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Матч продолжался 2 часа 27 минут.

Таким образом, в активе сборной Украины теперь есть пять бронзовых медалей в рамках Олимпиады-2020.

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