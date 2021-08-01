Ученые нашли причины появления новых штаммов коронавируса

Группа исследователей под руководством Федора Кондрашова из Института науки и технологии Австрии построили эпидемиологическую модель.

Исследователи просчитали, как, согласно этой модели, эпидемия будет развиваться в популяции из десяти миллионов людей в течение трех лет, при условии, что вакцинация начинается после первого года.

Затем авторы работы проверили, что влияет на вероятность возникновения устойчивого штамма. Они обнаружили, что в их модели она зависит от двух параметров: доли вакцинированного населения и порогового числа инфицированных, после которого начинается вспышка.

С одной стороны, при низком пороговом значении инфекция быстро передается в популяции, а значит, новому варианту проще найти себе нового хозяина. С другой стороны, высокая доля вакцинированных создает условия, при которых новый вариант выигрывает у старого.

В итоге в модельной эпидемии новые варианты появлялись, когда число привитых в популяции дорастало до 60 процентов.

Но поскольку останавливать вакцинацию едва ли имеет смысл, исследователи предположили, что отдалить возникновение нового варианта можно, снизив скорость распространения вируса в популяции.

Они внесли в свою модель разовое событие, которое резко снижает эту скорость – аналог эпидемиологических ограничений. Оказалось, что чем дольше это событие длится, тем сильнее падает вероятность появления нового варианта.

При максимальной длительности ограничений в четыре месяца риск, что новый вариант возникнет, практически не рос, а к моменту, когда 60 процентов населения оказалось привитыми, и вовсе почти исчез.

Исследователи заключают, что массовая вакцинация не должна быть поводом для ослабления ограничений: не только социального дистанцирования, но и перемещения между странами.

Поскольку скорость вакцинации в разных регионах может сильно различаться, напоминают они, свободное перемещение дополнительно повышает риск, что новые варианты попадут в популяцию – а значит, необходимо согласовывать эпидемиологические ограничения на международном уровне.

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