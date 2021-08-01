Внучка Лукашенко вышла замуж

Внучка президента Беларуси 23-летняя Виктория вышла замуж. Об этом сообщает приближенный к власти Telegram-канал «Пул первого».

Глава государства поздравил Викторию и ее избранника с днем свадьбы. Президент отметил, что молодожены теперь «пишут свою историю».

Отмечается, что свадьбу отпраздновали в кругу родных и самых близких, всего в ресторан пригласили около 70 гостей.

Виктория является старшей дочерью сына Лукашенко Виктора. Всего у белорусского президента трое сыновей и семеро внуков.

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