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05:31 01 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Пловец Романчук принес Украине первое «серебро» Олимпиады в Токио

В финальном заплыве на 1500 метров вольным стилем Михаил Романчук спокойно стартовал, но уже к 400 метрам он достал всех конкурентов и вышел на второе место.

За 100 метров до финиша совершили рывок немец Флориан Велбрук и американец Роберт Финке. Романчук шел третьим, но на последних 50 метрах он сумел обойти немца, показав результат 14:40,66.

Финке выиграл с результатом 14:39,65, а Верлбрук стал третьим – 14:40.91. Итальянский пловец Грегорио Палтриньери стал четвертым в этой лидирующей группе.

Еще один украинец в этом финале Сергей Фролов в финале со временем 15:04,26 стал восьмым

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Тэги: плавание, Олимпиада в Токио
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