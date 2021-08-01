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12:00 01 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Франция ограничила права не вакцинированных

Чтобы посетить больницу, ресторан или ТРЦ во Франции, граждане страны должны показывать «санитарный пропуск», который подтверждает, что его обладатель переболел COVID-19 или завершил курс вакцинации от заболевания.

Начиная с воскресенья 1 августа, во Франции усилили ограничения для тех, кто не прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции. В частности в стране ввели ряд запретов на посещение такими людьми общественных мест: баров, ресторанов, больниц, ТРЦ. О вступающих в силу ограничениях заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Обращаясь к нации французский лидер отметил, что отказ от вакцинации – это проявление эгоизма и безответственности.

Как пишет Le Figaro, граждане могут оформить «санитарный пропуск» в бумажном или в электронном виде с помощью приложения TousAntiCovid. Просьбу подготовить справку о вакцинации может выполнить любой медицинский работник. Чтобы сохранить документ на телефоне, пациент должен отсканировать изображенный на нем QR-код через приложение TousAntiCovid Carnet.

Получить «санитарный пропуск» можно сдав отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Такой документ будет действовать максимум 72 часа.

Отмечается, что человек сможет оформить «пропуск здоровья» и после получения положительного ПЦР-теста, но только если с момента получения такого результата менее полугода и больше 14 дней.
В то же время, новые ограничения спровоцировали протесты тех, кто не поддерживает идею введения таких пропусков. Десятки тысяч людей в субботу по всей Франции вышли на улицы в знак протеста. Чтобы пресечь беспорядки власти вывели на улицы 3 тысячи силовиков.

Во французской столице сообщалось о столкновениях манифестантов с силовиками и применении слезоточивого газа.

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Тэги: Франция, протесты, вакцинация, covid-19
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