Франция ограничила права не вакцинированных
Чтобы посетить больницу, ресторан или ТРЦ во Франции, граждане страны должны показывать «санитарный пропуск», который подтверждает, что его обладатель переболел COVID-19 или завершил курс вакцинации от заболевания.
Начиная с воскресенья 1 августа, во Франции усилили ограничения для тех, кто не прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции. В частности в стране ввели ряд запретов на посещение такими людьми общественных мест: баров, ресторанов, больниц, ТРЦ. О вступающих в силу ограничениях заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Обращаясь к нации французский лидер отметил, что отказ от вакцинации – это проявление эгоизма и безответственности.
Как пишет Le Figaro, граждане могут оформить «санитарный пропуск» в бумажном или в электронном виде с помощью приложения TousAntiCovid. Просьбу подготовить справку о вакцинации может выполнить любой медицинский работник. Чтобы сохранить документ на телефоне, пациент должен отсканировать изображенный на нем QR-код через приложение TousAntiCovid Carnet.
Получить «санитарный пропуск» можно сдав отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Такой документ будет действовать максимум 72 часа.
Отмечается, что человек сможет оформить «пропуск здоровья» и после получения положительного ПЦР-теста, но только если с момента получения такого результата менее полугода и больше 14 дней.
В то же время, новые ограничения спровоцировали протесты тех, кто не поддерживает идею введения таких пропусков. Десятки тысяч людей в субботу по всей Франции вышли на улицы в знак протеста. Чтобы пресечь беспорядки власти вывели на улицы 3 тысячи силовиков.
Во французской столице сообщалось о столкновениях манифестантов с силовиками и применении слезоточивого газа.
Massive protest today in Paris, France against the Macron government domestic vaccine pass. pic.twitter.com/yk2In9169i
— Marie Oakes (@TheMarieOakes) July 31, 2021
Новости по теме
Всего с начала кампании по вакцинации украинцев было доставлено 11 929 056 доз вакцины, сообщил министр.
В Украине два дня подряд делают по 150 тысяч прививок. Всего сделано более 5,5 млн прививок.
Системы здравоохранения во многих странах перегружены из-за нового штамма коронавируса, однако вакцины могут помочь.