Нацбанк назвал причину укрепления гривны

В июле официальный обменный курс гривны к доллару укрепился на 1,1%. А положительное сальдо интервенций НБУ составило 20 млн долларов.

В июле на валютном рынке Украины преобладало ревальвационное давление. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка за июль, обнародованном в воскресенье, 1 августа.

Указано, что такое курс гривны рос в связи со значительным предложением наличной иностранной валюты и продажей банками валюты из позиции.

Как отмечается в обзоре, официальный обменный курс гривны к доллару укрепился на 1,1%. Сальдо интервенций НБУ было положительным – 0,2 млрд долларов.

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