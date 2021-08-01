Нацбанк назвал причину укрепления гривны
В июле официальный обменный курс гривны к доллару укрепился на 1,1%. А положительное сальдо интервенций НБУ составило 20 млн долларов.
В июле на валютном рынке Украины преобладало ревальвационное давление. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка за июль, обнародованном в воскресенье, 1 августа.
Указано, что такое курс гривны рос в связи со значительным предложением наличной иностранной валюты и продажей банками валюты из позиции.
Как отмечается в обзоре, официальный обменный курс гривны к доллару укрепился на 1,1%. Сальдо интервенций НБУ было положительным – 0,2 млрд долларов.
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