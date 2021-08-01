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15:00 01 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Турция локализовала более 100 лесных пожаров

Три очага продолжающихся лесных пожаров расположены в Мугле, еще два – в Анталье, отметил министр Бекир Пакдемирли.

В Турции удалось локализовать 107 из 112 очагов лесных пожаров. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли в своем Twitter в воскресенье, 1 августа.

Взяты под контроль 107 из 112 лесных пожаров, вспыхнувших в период с 28 июля по 1 августа. В настоящий момент беспрерывно продолжается работа по локализации пяти очагов пожаров, – написал он.

По словам министра, три очага продолжающихся лесных пожаров расположены в Мугле, два – в Анталье.

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Тэги: Турция, поджег, лесне пожарыы
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