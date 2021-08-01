Шевченко уходит с должности тренера сборной Украины

У Андрея Шевченко истек пятилетний контракт с Украинской ассоциацией футбола. В прощальном посте он поблагодарил игроков и болельщиков.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко покидает должность в связи с истечением срока контракта. Об этом он заявил в Facebook в воскресенье, 1 августа.

«Сегодня подошел к концу мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполкома УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку, кто помогал и был причастен к команде. Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным», – написал Шевченко.

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