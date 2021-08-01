в Киеве возле ТЦ случился крупный пожар

Возгорание произошло возле торгового центра Пирамида – ТЦ затянуло дымом. О пострадавших пока не сообщается.

В Киеве на Позняках возле торгового центра Пирамида случился крупный пожар. Об этом сообщает Киев Оперативный в воскресенье, 1 августа.

На с места происшествия видно густой дым возле торгового центра.

«Серьезный пожар возле ТЦ Пирамида. Информация уточняется, надеемся обойдется без пострадавших», – сказано в публикации.

В свою очередь в ГСЧС столицы пока не сообщали о происшествии.

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