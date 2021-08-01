НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
18:00 01 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

в Киеве возле ТЦ случился крупный пожар

Возгорание произошло возле торгового центра Пирамида – ТЦ затянуло дымом. О пострадавших пока не сообщается.

В Киеве на Позняках возле торгового центра Пирамида случился крупный пожар. Об этом сообщает Киев Оперативный в воскресенье, 1 августа.

На с места происшествия видно густой дым возле торгового центра.

«Серьезный пожар возле ТЦ Пирамида. Информация уточняется, надеемся обойдется без пострадавших», – сказано в публикации.

В свою очередь в ГСЧС столицы пока не сообщали о происшествии.

Источник:
Тэги: Киев, пожар, тц
Код блока:
Loading...

Новости по теме

В центре Киева горела гостиница

Загорелся торговый павильон при входе в гостиницу Экспресс. Спасатели уже прибыли на место.

В Киеве пожар на той же улице, где взорвался дом

Пожар произошел в доме на улице Соломии Крушельницкой, 3а, вероятно, возгорание возникло на 12 этаже, на место происшествия выехали 7 автомобилей ГСЧС.

В Киеве сгорели торговые павильоны, есть жертвы

Ночью в Дарницком районе столицы сгорели павильоны по сбору вторсырья и продаже овощей, один человек погиб.

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com