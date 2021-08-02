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09:00 02 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Во Львове во время урагана погибли два человека

На парня и девушку в Стрыйском парке упало дерево. От полученных травм они скончались на месте.

В одном из парков Львова из-за падения дерева во время сильного ветра погибли мужчина и женщина. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Отмечается, что во время урагана в Стрыйском парке на двух человек упало дерево. От полученных травм 20-летний мужчина и 18-летняя женщина скончались на месте.

По предварительной информации, в момент происшествия погибшие сидели на одной из скамеек в парке.

Обстоятельства инцидента выясняют. На месте работает полиция и коммунальные службы.

Напомним, вечером в воскресенье во Львове и Львовской области бушевала непогода.

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Тэги: Львов, ураган, жертвы
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