Во Львове во время урагана погибли два человека
На парня и девушку в Стрыйском парке упало дерево. От полученных травм они скончались на месте.
В одном из парков Львова из-за падения дерева во время сильного ветра погибли мужчина и женщина. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба Львовского городского совета.
Отмечается, что во время урагана в Стрыйском парке на двух человек упало дерево. От полученных травм 20-летний мужчина и 18-летняя женщина скончались на месте.
По предварительной информации, в момент происшествия погибшие сидели на одной из скамеек в парке.
Обстоятельства инцидента выясняют. На месте работает полиция и коммунальные службы.
Напомним, вечером в воскресенье во Львове и Львовской области бушевала непогода.
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