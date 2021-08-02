На Олимпиаде побили рекорд украинской прыгуньи
Представительница Венесуэлы побила рекорд украинской легкоатлетки Инессы Кравец, установленный 10 августа 1995 года.
В финале дисциплины тройной прыжок на Олимпиаде-2020 в Токио победила представительница Венесуэлы Юлимар Рохас, которая во время последней попытки установила новый мировой рекорд.
Рохас с результатом 15,67 м на 0,17 м побила рекорд украинской легкоатлетки Инессы Кравец (15,50 м), установленный 10 августа 1995 года.
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