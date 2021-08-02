Участница Олимпиады из Беларуси попросила убежища в ЕС
Легкоатлетку Кристину Тимановскую, резко раскритиковавшую белорусских спортивных чиновников, попытались насильно вывезти в Беларусь.
Чиновники из белорусской делегации отвезли девушку в аэропорт, она попросила убежища в Европе.
Представители МОК и организаторы Олимпиады напрямую поговорили со спортсменкой. Тимановская сказала, что сейчас чувствует себя в безопасности.
«МОК и организаторы Олимпиады-2020 продолжают переговоры с Тимановской и властями, чтобы определить следующие шаги в ближайшие дни», – заявили в МОК.
Чехия предложила белорусской спортсменке визу, чтобы она могла не возвращаться в Минск. Об этом заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек.
Министр также назвал ситуацию вокруг белорусской спортсменки скандальной, подчеркнув, что Чехия может помочь девушке убежать от белорусского режима.
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