НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
02:56 02 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Участница Олимпиады из Беларуси попросила убежища в ЕС

Легкоатлетку Кристину Тимановскую, резко раскритиковавшую белорусских спортивных чиновников, попытались насильно вывезти в Беларусь.

Чиновники из белорусской делегации отвезли девушку в аэропорт, она попросила убежища в Европе.

Представители МОК и организаторы Олимпиады напрямую поговорили со спортсменкой. Тимановская сказала, что сейчас чувствует себя в безопасности.

«МОК и организаторы Олимпиады-2020 продолжают переговоры с Тимановской и властями, чтобы определить следующие шаги в ближайшие дни», – заявили в МОК.

Чехия предложила белорусской спортсменке визу, чтобы она могла не возвращаться в Минск. Об этом заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

Министр также назвал ситуацию вокруг белорусской спортсменки скандальной, подчеркнув, что Чехия может помочь девушке убежать от белорусского режима.

Источник:
Тэги: Республика Беларусь, Олимпиада в Токио
Код блока:
Loading...

Новости по теме

На Олимпиаде побили рекорд украинской прыгуньи

Представительница Венесуэлы побила рекорд украинской легкоатлетки Инессы Кравец, установленный 10 августа 1995 года.

Пловец Романчук принес Украине первое «серебро» Олимпиады в Токио

В финальном заплыве на 1500 метров вольным стилем Михаил Романчук спокойно стартовал, но уже к 400 метрам он достал всех конкурентов и вышел на второе место.

Внучка Лукашенко вышла замуж

Внучка президента Беларуси 23-летняя Виктория вышла замуж. Об этом сообщает приближенный к власти Telegram-канал «Пул первого».

blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com