Участница Олимпиады из Беларуси попросила убежища в ЕС

Легкоатлетку Кристину Тимановскую, резко раскритиковавшую белорусских спортивных чиновников, попытались насильно вывезти в Беларусь.

Чиновники из белорусской делегации отвезли девушку в аэропорт, она попросила убежища в Европе.

Представители МОК и организаторы Олимпиады напрямую поговорили со спортсменкой. Тимановская сказала, что сейчас чувствует себя в безопасности.

«МОК и организаторы Олимпиады-2020 продолжают переговоры с Тимановской и властями, чтобы определить следующие шаги в ближайшие дни», – заявили в МОК.

Чехия предложила белорусской спортсменке визу, чтобы она могла не возвращаться в Минск. Об этом заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

Министр также назвал ситуацию вокруг белорусской спортсменки скандальной, подчеркнув, что Чехия может помочь девушке убежать от белорусского режима.

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