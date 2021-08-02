Китайского поп-певца арестовали за изнасилования женщин
Полиция Пекина начала расследование после того, как в соцсетях прозвучало несколько обвинений в отношении 30-летнего Криса Ву.
19-летняя студентка Ду Мэйчжу заявила, что когда ей было 17 лет она попала на вечеринку в дом звезды, где ее опоили, и на следующий день она проснулась в его постели.
Мэйчжу утверждает, что с ней связались еще семь женщин, в том числе несовершеннолетних, которых Крис соблазнил обещаниями работы и других возможностей.
Всего обвинения в ненадлежащем поведении выдвинули как минимум 24 женщины.
Сам музыкант отрицает,эту информацию. Ву подчеркнул, что «если бы такое на самом деле происходило, он бы сам себя посадил».
Адвокаты певца уже подали в суд на Ду за клевету.
Крис Ву – бывший член популярной группы EXO-M, певец и актер. Он является рекламным лицом Louis Vuitton, Bvlgari, Porsche и других известных компаний в Китае.
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