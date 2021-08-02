На Олимпиаде два прыгуны в высоту получили золотые медали

Прыгуны в высоту – итальянец Джанмарко Тамбери и спортсмен из Катара Мутаз Баршим – получили золотые медали.

Баршим и Тамбери преодолели планку на высоте 2,37 м, использовав одинаковое количество попыток. Но не сумели взять высоту 2,39 м.

Им предложили продолжить борьбу за золото между собой, но прыгуны решили, что в этом турнире победителей должно быть двое. Таким образом медали олимпийских чемпионов в атлетике достались двум спортсменам одновременно впервые с 1912 года.

Тамбери и Баршим обнялись и сделали победный круг по стадиону с флагами своих стран.

Бронзовую медаль по прыжкам в высоту получил спортсмен из Беларуси Максим Недосеков. Он тоже закончил соревнования с высотой 2,37 метра, однако использовал больше попыток, чем атлеты из Италии и Катара.

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