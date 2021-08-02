Опубликован разговор Тимановской с предположительно делегацией Беларуси
Один из мужских голосов на записи якобы похож на голос главного тренера сборной Беларуси по легкой атлетике Юрия Моисевича.
Опубликована аудиозапись разговора, предположительно, спортсменки Кристины Тимановской, которую силой пытаются вернуть в Минск, с двумя членами белорусской делегации на Олимпиаде-2020 в Токио. Бегунью обвиняют в критике начальства и предлагают возвращаться домой. Об этом сообщает издание Zerkalo.
На записи мужчины говорят, что причиной для снятия Тимановской с соревнований укажут травму. Также спортсменку просят вернуть суточные и благодарят, что она извинилась перед министром. На аудиозаписи слышно, что Тимановскую доводят до слез. Аудио опубликовано в Youtube-канале Мик и Майк.
Уточняется, что Еврорадио 1 августа сообщило, что спортсменка в этот день заявила изданию, что в ее распоряжении есть запись разговора с угрозами в свой адрес, но пока она не может ее обнародовать, поскольку пока не находится в безопасности. Позже, по утверждению издания, Тимановская передала аудиозапись людям, которым доверяет.
Издание предполагает, что один из мужских голосов на записи похож на голос главного тренера сборной Беларуси по легкой атлетике Юрия Моисевича.
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