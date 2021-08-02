Офис Генерального прокурора должен заняться фальсификацией дипломов в ДНУ

Соответствующее заявление было направлено в ведомство общественной организацией «Украинский комитет по борьбе с коррупцией».

Год назад общественники уже обращались в Министерство образования и науки Украины, в частности, по поводу подделки ведомостей и экзаменов должностными лицами ДНУ. В результате был выявлен факт незаконной выдачи дипломов.

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В течение 2014-2015 гг. должностные лица экономического факультета Днепропетровского национального университета им О. Гончара вносили ложные сведения в официальные документы по сдаче экзаменов и защите дипломных работ. В дальнейшем это дало возможность получить дипломы государственного образца трем студентам, которые в течение учебного года отсутствовали на занятиях – в это время они находились за границей.

Напомним, Днепропетровской местной прокуратурой №2 осуществлялось процессуальное руководство в уголовном производстве по факту внесения должностными лицами ложных сведений в официальные документы.

Тогда же следствие установило: согласно штатного расписания на одной из кафедр университета экономического факультета работали два лаборанта, однако один из них в течение двух лет не появлялся на рабочем месте, а его заработная плата начислялась на банковскую карточку коллеги.

В ДНУ подделывали государственные дипломы

«Год назад Министерство образование оставило указанные факты без внимания, – говорит руководитель общественной организации Южного региона Украины «Украинский комитет по борьбе с коррупцией» Анатолий Шевченко. – По нашим данным дело по факту фальсификации дипломов было прекращено. Никто из должностных лиц университета не понес наказание».

Поэтому общественники направили заявление в Офис Генерального прокурора Украины с требованием запросить все материалы по этому поводу и провести объективное расследование.

Анатолий Шевченко утверждает, что это не первое правонарушение в ДНУ, которое игнорируют силовики. Он намерен также обратиться в Днепропетровскую областную прокуратуру относительно кражи одним их деканов ДНУ, поскольку полиция Днепра не стала проводить расследование, при этом располагала видео момента хищения.

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