В ВСУ назвали число участников парада 24 августа

В параде на Крещатике в Киеве примут участие тысячи военных из 15 стран и сотни единиц военной техники.

В параде ко Дню независимости 24 августа примут участие более пяти тысяч военных и сотни единиц военной техники. Об этом сообщил представитель Центрального управления безопасности военной службы ВСУ Руслан Сергиенко на форуме Украина 30 в понедельник, 2 августа.

«К проведению торжественных мероприятий привлечено более 5 тысяч личного состава, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники. Во время проведения парада спланировано провести артиллерийский салют с Труханова острова», – рассказал он.

Также запланировано торжественное прохождение боевых кораблей и пролет авиации. Кроме того, состоится показ вооружения и военной техники в Одессе.

Он отметил, что на реке Днепр основными элементами являются воздушный показ самолетов и вертолетов, морской показ катеров с высадкой десанта, прохождение гражданских яхт и катеров.

Сергиенко отметил, что впервые в начале парада войск представители сил безопасности и обороны Украины совместно с представителями стран-партнеров пронесут государственный флаг Украины.

Также в параде впервые примут участие кинологическое подразделение страны и около 15 стран-партнеров.

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