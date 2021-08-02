В Кабмине подвели итоги первого месяца рынка земли
По состоянию на 2 августа от нотариусов поступило 4 848 заявлений на подключение к системе Государственного земельного кадастра, из них согласовано 4 268.
В Украине с момента запуска рынка земли, с 1 июля, зарегистрировано уже 3277 земельных сделок. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
Отмечается, что по состоянию на 2 августа от нотариусов поступило 4 848 заявлений на подключение к системе Государственного земельного кадастра, из них согласовано 4 268.
В очереди на рассмотрение – 18, по 562 получен отказ.
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С открытием рынка земли в июле существенных изменений динамики сделок по продаже участков не наблюдается.
За первый месяц работы рынка общая площадь проданных участков составила 5324 га, а сумма сделок – 210 млн гривен.
В документе анонсирован ряд уже существующих инициатив либо же проектов, о которых уже давно велись переговоры, пояснили в Кабмин.