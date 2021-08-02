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16:00 02 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Кабмине подвели итоги первого месяца рынка земли

По состоянию на 2 августа от нотариусов поступило 4 848 заявлений на подключение к системе Государственного земельного кадастра, из них согласовано 4 268.

В Украине с момента запуска рынка земли, с 1 июля, зарегистрировано уже 3277 земельных сделок. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что по состоянию на 2 августа от нотариусов поступило 4 848 заявлений на подключение к системе Государственного земельного кадастра, из них согласовано 4 268.

В очереди на рассмотрение – 18, по 562 получен отказ.

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Тэги: Кабмин, рынок земли
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