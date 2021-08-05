ЕС грозит приостановить безвиз: требует усилить борьбу с коррупцией

Украина продолжает выполнять условия безвиза, но необходимо бороться с коррупцией, отмыванием денег и организованной преступностью.

Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации, но нужно делать больше в сфере борьбы с коррупцией, отмыванием денег и организованной преступностью. Об этом сказано в четвертом отчете Еврокомиссии в рамках механизма приостановления безвизовых режимов в среду, 4 августа.

ЕС требует от Киева требуют продолжить усилия по уменьшению количества граждан Украины, нелегально находящихся в государствах-членах ЕС и подают необоснованные заявления о предоставлении убежища. В частности, в 2020 году количество украинских заявителей на международную защиту в государствах-членах составляло 6020, что на 37% меньше, чем в 2019 году.

Кроме того, в отчете содержится рекомендация «повысить эффективность антикоррупционных учреждений и правоохранительных органов, сосредоточив основные усилия в сфере противодействия коррупции на делах масштабной коррупции».

В Еврокомиссии ожидают принятия необходимого законодательства по НАБУ, которое устранит правовую неопределенность его статуса. От Украины требуют «проводить прозрачный, деполитизированный и основанный на заслугах отбор руководителей НАБУ, САП, АРМА и правоохранительных органов, а также прокуроров на уровне руководства, используя адекватные процедуры и критерии отбора, включая надежную проверку добропорядочности».

Наконец, в отчете содержится рекомендация по повышению эффективности борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег, а также большей согласованности визовой политики Украины с третьими государствами, особенно теми, от которых есть миграционные риски для ЕС.

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