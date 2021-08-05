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09:10 05 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Молдавии РПЦ провела молебен против вакцинации

Противники вакцинации собрались в центре Кишинева на акцию протеста, а затем провели молебен у здания правительства Молдавии.

Десятки верующих собрались по инициативе православных юристов. Граждане выступают против возможной обязательной вакцинации и дискриминации непривитых.

При этом официально Молдавская митрополия Русской православной церкви рекомендует следовать регламенту борьбы с пандемией, разработанному светскими властями, и вакцинироваться.

В июне Московская патриархия РПЦ передала в Кишинев 4 тысячи доз вакцины «Спутник V», но пока о готовности привиться объявили не более 10% молдавских священнослужителей.

Секретарь митрополии Вадим Кейбаш выразил надежду на активность коллег в вопросе иммунизации и на то, что пример церкви поможет изменить отношение верующих к вакцинации.

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Тэги: РПЦ, Молдавия, вакцинация
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