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10:11 05 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Священник ПЦУ осудил изображение Христа на бутылках вина

«В Исламе за такое пренебрежение к Аллаху и Пророку, приговорили бы к смертной казни. У нас наклеили Спасителя на бутылку какого-то шмурдяка, которая завтра будет в помойке».

Священник Православной церкви Украины Роман Янов выразил неодобрение тем, что производители алкоголя размещают на бутылках изображение Спасителя и святых.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав фото бутылки «Кагор» одесского производства.

«В Исламе за такое пренебрежение к Аллаху и Пророку, приговорили бы к смертной казни. У нас наклеили Спасителя на бутылку какого-то шмурдяка, которая завтра будет в помойке», – сетует священнослужитель.

«Просьба к христианам: никогда не покупайте такой продукции, это святотатство», – добавил он.

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Тэги: Иисус Христос, вино, ПЦУ
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