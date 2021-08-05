Священник ПЦУ осудил изображение Христа на бутылках вина
«В Исламе за такое пренебрежение к Аллаху и Пророку, приговорили бы к смертной казни. У нас наклеили Спасителя на бутылку какого-то шмурдяка, которая завтра будет в помойке».
Священник Православной церкви Украины Роман Янов выразил неодобрение тем, что производители алкоголя размещают на бутылках изображение Спасителя и святых.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав фото бутылки «Кагор» одесского производства.
«В Исламе за такое пренебрежение к Аллаху и Пророку, приговорили бы к смертной казни. У нас наклеили Спасителя на бутылку какого-то шмурдяка, которая завтра будет в помойке», – сетует священнослужитель.
«Просьба к христианам: никогда не покупайте такой продукции, это святотатство», – добавил он.
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