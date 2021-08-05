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12:00 05 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Известна причина смерти Марчука

Коронавирус обострил хронические заболевания Марчука и спровоцировал острую сердечно легочную недостаточность.

Бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук скончался в результате осложнений после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 5 августа.

«Сегодня ушел из жизни украинский государственный деятель, первый председатель Службы безопасности Украины Евгений Кириллович Марчук. Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно легочную недостаточность», – говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и близким Марчука.

«Не стало генерала Евгения Марчука. Всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины. Благодаря в том числе его усилиям в ТКГ на Донбассе был установлен режим тишины, сохраняется до сих пор. Его опыт – неоценим. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память», – написал Зеленский в Twitter.

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Тэги: Евгений Марчук, жертвы, вакцинация, covid-19, ткг
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