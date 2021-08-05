Глава Нацполиции Киева ушел в отставку
Андрей Крищенко увольняется с должности главы киевской полиции, которой он руководил с 2015 года.
Руководитель Киевской полиции Андрей Крищенко решил покинуть пост Сегодня он написал заявление на увольнение. Об этом сообщают Vesti.ua в Министерстве внутренних дел в четверг, 5 августа.
Андрей Крищенко – офицер МВД.
Начал свою трудовую деятельность в органах внутренних дел в 1992 году в Горловке с должности милиционера патрульно-постовой службы Калининского райотдела милиции.
15 декабря 2015 года Крищенко назначили заместителем Главы Национальной полиции Украины – начальником Главного управления Национальной полиции в Киеве.
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