На Харьковщине задержали банду рэкетиров
В преступной организации участвовали около 50 человек, среди которых действующие правоохранители и люди с опытом ведения боевых действий.
Преступная организация в Харьковской области занималась вымогательством и противодействием законной хозяйственной деятельности – задержаны семь участников, в том числе организатор. Об этом сообщает Офис генпрокурора в четверг, 5 августа.
«К деятельности преступной организации были привлечены около 50 человек, среди которых действующие правоохранители и мужчины с опытом ведения боевых действий. Они специализировались на совершении тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, требовали от предпринимателей прекратить заниматься хозяйственной деятельностью, также требовали средства у работников учреждений здравоохранения и субъектов хозяйствования, которые предоставляют ритуальные услуги на территории города Харькова и Харьковской области. При этом, требование сопровождалось угрозами и применением насилия к потерпевшим и их близким родственникам, умышленным уничтожением и повреждением автотранспорта», – сказано в сообщении.
Деятельность приносила более 1 млн грн «прибыли» в месяц.
Правоохранители провели 55 обысков по месту жительства, в офисных помещениях членов преступной организации и связанных лиц. Изъято оружие, боеприпасы, средства связи, документы и денежные средства. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
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