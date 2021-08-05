Зеленский назвал первый шаг к миру на Донбассе

Глава государства всегда выступал за прекращение огня на востоке Украины. Этот режим «тишины», по мнению Зеленского, действовал семь месяцев, однако не без провокаций со стороны противника.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал один из первых шагов к урегулированию ситуации на Донбассе. По мнению главы государства, это прекращение огня. Об этом Зеленский заявил в интервью телеканалу Дом.

«Я неизменно верю в то, что нельзя за стол садиться с людьми, у которых в руках оружие. Это же не просто философия, это предметный разговор», – сказал президент.

Он подчеркнул, что всегда выступал за прекращение огня.

«Суть – прекращение огня… Нужно хотя бы перестать стрелять, чтобы о чем-то говорить. Это факт», – сказал Зеленский.

По его словам, «режим прекращения огня действовал на Донбассе семь месяцев». И за это время глава государства решил, что «можно попробовать идти дальше».

«Да, были провокации с той стороны… Были ранения. Но ощущение, что мы идем, что мы не теряем людей – оно появилось… Это о том, что, если это работает, значит, можно попробовать идти дальше. А что дальше? Давайте дальше про вывод войск, дальше про то, что мы должны зайти, очень аккуратно, но мы должны быть на границе – это наша граница «, – сказал Зеленский, подчеркнув, что это сложно.

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