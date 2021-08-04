Кулеба провел встречу с Блинкеном

Киев и Вашингтон будут работать вместе ради сильной Украины, которая способна защищать себя от внешней агрессии, заверил Энтони Блинкен.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном во время рабочего визита в Вашингтоне. Об этом стало известно в четверг, 5 августа.

По словам Кулебы, Украина хочет, чтобы визит президента Владимира Зеленского в США 30 августа был продуктивным и принес результаты, которые выведут отношения Украины и США на следующий уровень.

«США действовали решительно, когда Россия прибегла к эскалации вдоль нашей границы и на оккупированных территориях Украины всего несколько месяцев тому. И с того времени у нас очень динамичный диалог с администрацией Байдена. Я приехал сюда, как сказал Энтони, чтобы подготовить визит моего президента в Вашингтон. Мы хотим, чтобы этот визит был продуктивным, имел много результатов, которые выведут наши отношения на следующий уровень», – сказал Кулеба перед переговорами с Блинкеном.

Он добавил, что это в интересах не только США и Украины, но также в интересах всего региона, который он представляет, где должна развиваться демократия, достигаться процветание и гарантироваться безопасность.

В свою очередь Энтони Блинкен отметил, что рад приветствовать в Госдепе министра Кулебу и украинскую делегацию.

«Дмитрий и я тесно работали вместе последние шесть месяцев после моего вступления в должность. Президент США Джозеф Байден ожидает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в конце месяца. Мы сегодня будем обсуждать подготовку к этому визиту. У нас много работы, которая сейчас продолжается», – указал он.

Блинкен заверил, что США абсолютно привержены независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

«Мы будем и дальше работать вместе ради сильной Украины, которая способна защищать себя от внешней агрессии, но также продвигаться вперед жизненно необходимым путем реформ, которые в дальнейшем будут укреплять ее демократию и экономику. Мы обсудим и ряд других совместных региональных вызовов», – отметил госсекретарь.

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