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01:25 06 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

МОК требует объяснений от российского ТВ из-за оскорблений ЛГБТ-спортсменов

В заявлении МОК отмечается, что на Олимпийских играх нет места дискриминации, а организация приветствует их разнообразие и инклюзивность.

В программах «Время покажет» на «Первом канале» и «60 минут» на телеканале «Россия-1″ ведущие и участники оскорбляли британского прыгуна в воду, открытого гея Тома Дейли, который завоевал золотую медаль, а также – трансгендерную участницу соревнований по тяжелой атлетике, новозеландку Лорел Хаббард.

В частности, депутат Госдумы Алексей Журавлев, комментируя участие в играх представителей ЛГБТ, использовал слова «мразь» и «гомики», член высшего совета партии «Единая Россия» и заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой называл их «извращенцами», а ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев надел парик с двумя косичками и охарактеризовал трансгендеров как «психопатов, которых надо лечить».

Отметим, что на токийской Олимпиаде спортсменов из числа ЛГБТ-сообществ втрое больше, чем было в Рио.

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Тэги: телевидение, МОК, ЛГБТ
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