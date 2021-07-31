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02:28 06 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Бангладеш молния убила 17 человек на свадьбе

Еще 14 человек, включая жениха, получили ранения. Невесты среди присутствующих не было – свадебный кортеж как раз направлялся к дому невесты.

Люди высаживались из лодки в прибрежном городке Шибгандж, когда их застала гроза.

Местные жители рассказали, что группу поразило сразу несколько молний.

Ежегодно сотни людей в Южной Азии погибают от ударов молнии.

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Тэги: свадьба, молния
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