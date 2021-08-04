Для Рады закупили 21 Toyota Camry на 18 миллионов гривен

Закупку автомобилей для парламента произвели через систему ProZorro. Toyota Camry приобрели по 853 тысячи гривен.

Автобаза управления делами аппарата Верховной Рады закупила 21 автомобиль Toyota Camry Comfort на 17,9 млн грн. Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro.

Автомобили были закуплены у ООО Артмотор по 852 857 гривен каждый.

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