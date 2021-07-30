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16:00 06 Августа 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киеве пройдут военные учения

С 10 по 12 августа военные во время учений будут использовать холостые патроны и учебные взрывные устройства.

В Киеве с 10 по 12 августа пройдут военные учения, в связи с чем могут звучать «взрывы». Об этом сообщает пресс-служба Шевченковской райгосадминистрации в Киеве в пятницу, 6 августа.

Согласно решению главнокомандующего ВСУ, в Киеве с 7 по 13 августа проведут учебные сборы с практическим призывом военнообязанных и резервистов территориальной обороны города Киева – будут отрабатывать практические действия по обороне столицы.

В частности, будут организованы учения использованием холостых патронов и учебных взрывных устройств.

«Поэтому киевлян просят не пугаться громких звуков. Полигоны в это время будут в окружении правоохранителями», – сказано в сообщении.

Учения пройдут по таким адресам:

  • учебное место № 1 – выполнение боевых задач по обороне города Киева (ул. Большая Окружная напротив ЖК «Министерский»);
  • учебное место № 2 – поддержка правопорядка и безопасности в городе Киеве в местах скопления населения (пр-т Воздухофлотский, 41, возле здания Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации);
  • учебное место № 3 – охрана критически важных объектов и коммуникаций города Киева (ул. Промышленная, 4, ТЭЦ-5);
  • учебное место № 4 – охрана и обеспечение надежного функционирования органов государственной власти (пр-т Воздухофлотский, 41, здание Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации);
  • учебное место № 5 – развертывание штаба района территориальной обороны Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации и основного командного пункта отдельной бригады территориальной обороны города Киева (малый зал Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации);
  • учебное место № 6 – развертывание штаба района территориальной обороны Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации и командно-наблюдательного пункта отдельного батальона территориальной обороны города Киева (спортивный зал Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации).
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Тэги: взрыв, Киев, военные учения
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