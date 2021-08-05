В Днепре повесился подполковник СБУ

В предсмертной записке погибший подполковник СБУ обвинил в своей смерти начальника отдела Т департамента защиты национальной государственности СБУ в области и его заместителя.

В Днепре в лесополосе нашли повешенным старшего оперуполномоченного одного из отделов СБУ в Днепропетровской области. При нем была предсмертная записка, в которой указаны виновные в его смерти. Об этом в Telegram сообщил бывший нардеп Игорь Мосийчук.

По его словам, в предсмертной записке погибший подполковник СБУ обвинил в своей смерти начальника отдела Т департамента защиты национальной государственности Службы безопасности в области и его заместителя.

В документе об обнаружении тела погибшего, фотокопию фрагмента которого опубликовал Мосийчук, говорится, что начальнику департамента защиты национальной государственности СБУ в Днепропетровской области днем 5 августа позвонила жена погибшего, которая переслала собеседнику СМС, похожую на предсмертную записку.

После этого в лесополосе одного из жилищных масивов Днепра обнаружили тело подполковника.



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